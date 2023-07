Fatalna Imitacja Auta Turystycznego 1-osobowa, 2-drzwiowa, 6-krotnie przepłacona ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A tak na serio, było to auto kiepskie, ale spełniało swoje zadanie - upowszechniało samochody wśród Polaków. Największą porażką naszego kraju było jednak to, że było to tłuczone do 2000 roku. Już w latach 80. powinien wyjść następca, ale nasi bracia ze wschodu mieli inne zdanie na ten temat.