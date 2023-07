EEej ale on jeździł bezpiecznie, to jego pasja przecież, policja specjalnie to robi zeby zdzierac piniondze z bogu ducha winnych poj ebów na drodze, niech siem zajmom powaznymi problemami! bandyty w rzundzie kradno xdd



Zwykle takie są komentarze na fb jak jest jakiś pirat drogowy ukarany i o tym są artyukuły.