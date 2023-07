no peszek po prostu. Swoją droga mam info do młodych pryszczatych rycerzy, zapamietajcie jedno , kobieta która nie jest juz facetem zainteresowana (a kiedys była) to jest to zło w czystej postaci jak #!$%@? z horroru! serio tu nie ma żartów. Facet jeszcze ma czasami ochote włożyć byłej ale ogólnie jest obojetny ale kobieta chce zgnieść twoje jaja i rzucic na pożarcie aligatorom