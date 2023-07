Tak już zupełnie #!$%@?ąc od meritum sprawy, to niezłe te egzaminy muszą być.



Bo jak rozumiem arkusz odpowiedzi został oceniony niewłaściwym kluczem, czyli jako że odpowiedzi były nie do tych pytań, to te odpowiedzi można uznać za zupełnie losowe.



I jak rozumiem zaznaczając zupełnie losowe odpowiedzi w teście (nie czytając nawet zadań, bo do tego się to sprowadza) można uzyskać wynik 36%, czyli tak naprawdę dość niewiele poniżej średniej która wynosi 53%.