Pokaż całość

Aż nie wierzę w to, co czytam. Przecież tam zostało złamanych tyle paragrafów, że głowa mała.Pomijając zignorowanie (przez policję) prawa do prywatności, kompletne nadużycie podejrzenia popełnienia przestępstwa (zarówno przez medyków, jak i później przez policję), to od kiedy jakikolwiek policjant ma prawo kazać wykonywać komukolwiek cokolwiek w znaczeniu medycznym? Policjant nie jest cholernym lekarzem!To jest tak niewiarygodne, że aż się zastanawiam, na ile do tych wydarzeń rzeczywiście doszło,