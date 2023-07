no tak buntustan. żodyn plażowicz nie zainteresował się że dzieciak pracuje z frytkownicą.

Pokaż całość

1. po pierwsze primo to żodyn nie może sobie takiego dzieciaka poprosić o dowód no chyba że masz jakiś magiczny paragraf2. po drugie nie każdy musi znać prawo pracy i kodeks BHP bud z frytkami, o ile kojarzę to ograniczenia co do zatrudnienia są do 15 rż. tutaj dzieciak miał 14 więc na oko gówno było