Czemu my zawsze wszystkich dookoła mamy za wszystko przepraszać? Czemu my nigdy nie potrafimy tupnąć nogą?



Polska szlachta nie robiła Ukraińskim chłopom jakiejś tragedii. Tragedię to robiła Magnateria czyli znacznie węższa grupa społeczna. Do tego tak naprawdę wtedy ciężko mówić, żeby istniała wtedy jacyś ukraińscy chłopi bo ruchy narodowe to się pojawiły jak my jako kraj nie istnieliśmy.