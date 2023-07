Tak, tak parkingi z tymi gowno parkometrami od apocca, które tylko wqrwiaja ludzi

#!$%@? anektowanie sklepowych parkingów przez okolicznych mieszkańców. Koło mnie jest Carrefour bez parkometra i poza długim weekendem nie da się tam po prostu stanąć bo wszystko zajęte 24h. Dlatego jak muszę to jadę dalej, do Lidla właśnie ale za to wiem że zaparkuje