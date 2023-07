Jeszcze bym zrozumiał gdyby to była tańsza alternatywa no bo w końcu zamiast mięsa są produkowane z tańszych produktów no ale nie, w przytłaczającej części przypadków jest drożej XD Więc w takim wypadku wege odpowiedniki to pozostają głównie dla wege świrów co są gotowi płacić jak za złoto za kotleta z grochu aby ratować zwierzątka