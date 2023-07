ciekawe co na to gospodarka? rusków obecnie rodzi się bardzo mało, problemy z demografią większe niż na zachodzie, HIV to już 1% całej populacji. przewidywana średnia długość życia 15-letnich mężczyzn spadła o prawie pięć lat, równając się do poziomu notowanego w Haiti.

liczba Rosjan urodzonych w kwietniu 2022 roku nie była wyższa niż w miesiącach okupacji hitlerowskiej. Liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn o co najmniej 10 mln. 500 tys. do miliona uciekło Pokaż całość