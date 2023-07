Cześć, tym razem wybraliśmy się na rower do Doliny Dolnej Odry. Wzdłuż Odry, ścieżką rowerową po Niemieckiej stronie (ścieżka Odra-Nysa) pięknym asfaltem dojechaliśmy aż do Gryfina. Tam po szybkiej wycieczce kajakowej po Odrze, odbijamy od rzeki i wracamy do miejsca startu (Siekierki) Polską stroną