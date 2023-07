Spotkałem w barze obcokrajowca, który pochwalił się, że od 3 lat pracuje w Polsce jako programista i nie zapłacił ani złotówki ZUSu. A do tego jeszcze otrzymuje 500+ oraz inne świadczenia. Zainteresowałem się tematem. Oto małe śledztwo dotyczące tego, jak dziesiątki tysięcy obcokrajowców unikają płacenia składek w Polsce. Istnieje wiele tzw. inkubatorów biznesu, które są w rzeczywistości tylko firmami pośredniczącymi. Schemat jest bardzo prosty: istnieje pracownik lub przedsiębiorca, który nie chce płacić składek ZUS (A), oraz jego pracodawca lub kontrahent (B). Między nimi działa pośrednik - inkubator (C), który za wynagrodzeniem w wysokości 600 złotych miesięcznie wystawia fikcyjną umowę o dzieło. Schemat ten działa latami, powodując brak płatności w dziesiątkach milionów złotych. Oczywiście umowa o dzieło istnieje tylko na papierze, w rzeczywistości jest to ustna umowa o pracę lub umowa b2b pomiędzy A i B. Faktycznie osoby pracują na stałe nad różnymi projektami przez wiele lat. Jednak, dziwnym trafem, ZUS ignoruje te inkubatory, są jakby niewidoczne dla pracowników ZUS. Natomiast zwykłych obywateli ZUS dręczy nawet za brak zapłaty 100 złotych. Czy jest to legalnie? Układy, łapówki? Nie wiem. Czy ktoś wie, jak to działa? Oto lista niektórych takich inkubatorów i ich ofert. Nie wiem, jakie umowy są oferowane Polakom, ale obcokrajowcy mogą mieć dowolne warunki, pod warunkiem, że płacą. Oto lista niektórych pośredników. Ale to tylko kropla w morzu.