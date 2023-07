Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:

Pokaż całość

O gurwa, pół wyroku od razu do obalenia w drugiej instancji, sędzia nawet do końca cytowanego ustępu ustawy nie doczytał, na autostradzie jak i każdej innej jedni jednokierunkowej można wyprzedzać z prawej1)na jezdni jednokierunkowej;2)na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub