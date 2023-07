Pokazywanie PKB jaki "miernika sukcesu" to kiepski wyznacznik. Jakbyśmy jutro postanowili wydać kilkaset miliardów na kolejne 50 przekopów mierzei wiślanej to bym nam PKB skoczyło jeszcze wyżej. Czy to by podniosło jakość życia obywateli? No nie.



Eksport nam rośnie bo mamy tanią siłę roboczą a teraz przyjechali jeszcze tańsi w zatrudnieniu ukraińcy.