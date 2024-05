Broń - używaną na co dzień przez snajperów - przyniósł do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie młody chłopak, który przyszedł razem z mamą. Bor to tzw. karabin wyborowy - służy on do strzelania na odległościach do 800 metrów. Jest to broń kalibru 7,62 mm polskiej produkcji.