Oczywiscie prawdziwych przestepcow, czyli politykow i "elity" to dotyczyc nie bedzie.

Tak samo jak oplaty klimatyczne nie obejmuja jachtow, ograniczanie lotow i podrozy nie obejmuje prywatnych odrzutowcow i tak jak embarga na Rosje nie obejmuja diamentow. Czy ludzie sie obudza? Nie! bo wystarczy im w TV powiedziec, ze to dla ich dobra i to lykna jak pelikany, tak samo jak lykneli groznego bezobjawowego wirusa, ktorym mozesz sie zarazic wchodzac do lasu. ¯\(ツ)/¯