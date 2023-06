ludzie myslą sobie: "fajny piesek, taki maly niedzwiadek. Kupie sobie" A tymczasem rasy Akita, "misiowaty" Chow-Chow czy roznego rodzaju wilczaki sa stosunkowo trudnymi do wychowania rasami w porownaniu do innych psow. Jesli ktos naprawde chce miec psa tego typu, to umiarkowany temperament ma samojed (ale ten z kolei latem mocno sie męczy w naszym klimacie)