I tutaj całe na białe wchodzą kasy samoobsługowe, o których część wykopków #!$%@?, że "klient w ten sposób wyręcza kasjerów". Jak to nie jest jakaś oblegana biedra, to spokojnie kasuje swoim tempem i kontroluję, czy wszystko jest ok. Oszczędziło mi to niezliczoną ilość nerwów i czasu, niż gdybym miał się potem wracać, wychodzić na debila (no bo przecież wszystko jest napisane na cenie) i zwracać towar (przecież nie pójdę dobrać jeszcze 8 Pokaż całość