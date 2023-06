Z drugiej strony to ile kosztuje dziś robocizna za więźbę dachową? Powiedzmy dach prosty dwuspadowy... bo niby mówią, że spowolnienie w branży a tutaj masz dach 240m2(dlaczego wgl to sie od metra liczy? przecież więźba to nie pokrycie) i jak Ci za 30zł od metra wezmą to 7.2k.... gdzie w 2 osoby taka więźba dachowa to 3 dni roboty... no a jeszcze mi ludzie mówią, że 30 zł od metra to nie Pokaż całość