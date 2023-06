I oto proszę Państwa, znów mamy do czynienia z mitycznymi „zwykłymi mieszkańcami rosji”. Jak w wojsku, to na kuchni albo w orkiestrze, a jak polityka to na pewno nie putin. Tylko dziwnym trafem rzeczywistość wyglada z goła inaczej.



Edit: stawiam dolary przeciwko orzechom, że gdyby wojna szła po myśli rosji, to Ci zwykli mieszkańcy byliby dumni ze wspierania putina i swojego zbrodniczego tfu państwa.