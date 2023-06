"- Apeluję, zatrzymajcie się. Wróg tylko czeka na pogorszenie wewnętrznej sytuacji politycznej w naszym kraju. (…) Zanim będzie za późno, to, co trzeba zrobić, to wykonać wolę i rozkaz prezydenta Federacji Rosyjskiej, zatrzymać kolumny, przywrócić je do stałych punktów rozmieszczenia i obszarów koncentracji, rozwiązać wszystkie problemy tylko pokojowo pod dowództwem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - mówił generał."



Czyli co? Jadą kolumną na Moskwę?