Bzdura. Klimatyzm to po prostu najnowsza wymówka do tego, co i tak chcą przepchnąć, tak jak wcześniej covid, tak jak wcześniej wojna z terroryzmem, itd.

Nigdy nie zapomnę, jak na początku covida nasz niemówiący po polsku minister finansów powiedział, że trzeba likwidować gotówkę, bo tam się zbierają zarazki, a rok później mówił to samo, tylko pod pretekstem "śladu węglowego" produkcji banknotów.

Dla totalitarystów, rozwiązaniem każdego problemu jest więcej władzy dla nich i Pokaż całość