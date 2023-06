Brytolom coraz trudniej okradać inne narody, odkąd te się rozwinęły na tyle że sobie już nie pozwalają tak łatwo.

Zaś ruchy lewicowe sprawiły że monarchia i niewolnictwo też stały się mało popularne.



Po prostu cała ich strategia oparta o silną hierarchie, klasy społeczne i wysysanie byłych kolonii uległa korozji i nikt nie ma pomysłu co dalej.



Brytyjczycy to jeden z najbardziej rozleniwionych narodów, więc ciężko im wziąć się do ciężkiej roboty by