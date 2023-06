Większość tych ludzi oraz tym bardziej z pozostałej grupy to imbecyle. Stan gospodarki wynika z tego jakie rządy ludzie wybierają. Jeśli socjalistyczne i lewicowe to zawsze - ABSOLUTNIE ZAWSZE - gospodarka zacznie się rozpadać a ludzie znaczą biednieć. Polacy wybierają stale rządy lewicowe i obecne agentury to kto jest winny - sami Polacy że ten kraj jest taki trochę lepsze o dUkrainy ale nie aż tak wiele lepszy skoro niemal sami złodzieje Pokaż całość