Pociąg IC Chopin codziennie pod osłoną nocy zawozi pasażerów z Warszawy do kilku innych europejskich stolic. Bilety do Pragi da się kupić, tak samo do Budapesztu i Bratysławy. Opcji opłacenia podróży do Wiednia jednak nie znajdziemy, chociaż i takie wagony znajdują się w składzie, a uruchamia je PKP