Pokaż całość

Obrazki Goebbelsa z brandem TVN nie wzięły się z niczego. Lucky_Butterfly : oczywiście że z czegoś się wzięły. Z podłości pisowców do przyrównania każdego wroga do Niemców, czyli naczelnych wrogów oblężonej twierdzi jaką postawił Pis. Dziadki z wermachtu, Gebbelsy do każdego wroga medialnego, każdego myślącego inaczej zdecydować od sługusa Niemców... To była jawna celowa akcja sprowadzić przeciwników do takiego porównania żeby upalić w oczach gawiedzi. Zresztą to nie pierwszy raz jak PiS