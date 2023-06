Moim zdaniem wprowadzanie kolejnych mechanizmów inwigilacji nam nie jest potrzebne. Nasz problem z terroryzmem czy atakami to problem prawny i "tolerancyjny" generowany przez glupie decyzje politykow, co nam po inwigilacji skoro i tak pewnie okaze sie ze system jest rasistowski i nie mozna ukarac ciemnoskorego inzyniera... ale za to do ilu rzeczy moze to wykorzystac nieuczciwa wladza



Takie rozwiazanie ma sens tylko jesli rzad i wladze sa krystalicznie czyste i wierzymy w Pokaż całość