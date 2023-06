O k.... Wiecie co jest najgorsze? Wcale nie to że JKM się pomylił. Każdy moze się pomylić, szczególnie w takich dziedzinach jak przewidywania wybuchu wojen, które są przecież przedsięwzięciami obarczonymi gigantycznym ryzykiem.



Najgorsze jest w jakim stylu on się pomylił. Z jaką ogromną pewnością siebie i z jakim przekonaniem on wygłasza swoje tezy. Zero pokory, zero sceptycyzmu, zero jakiegokolwiek samokrytycyzmu. Jedna wielka megalomania i przekonanie o własnym geniuszu i o tępocie innych Pokaż całość