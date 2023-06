To co teraz?

Kopalnie pracują do końca roku tylko w dni parzyste, żeby obniżyć wydobycie?

Górnicy dostają połowę wypłaty bez żadnych premii, żeby obniżyć koszty funkcjonowania kopalni?

Ministerstwo Energii (czy jak ich tam zwią) obniża sobie zarobki o tyle samo co górnicy, bo zawalili temat na całej linii?

Rząd bije się w pierś, przyznaje do błędu i zwraca premie które wziął za zażegnanie kryzysu energetycznego, którego nie zażegnał tylko zasypał górą pieniędzy