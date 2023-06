Bo to powinna być świadoma decyzja dorosłego człowieka mającego już bagaż doświadczeń i grono przyjaciół, którzy to wyznaczają właściwy kierunek. To nie 13 letnie zauroczenie i fascynacja ta samą płcią w wieku ciągłych przemian chormonalnych często spowodowanych dodatkami do żywności powinny o tym decydować. To w dorosłym już życiu orientujemy się seksualnie, a nie w 4 klasie podstawówki.