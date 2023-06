Miał prawo krytykować LGBTQ+. Streamerzy występują przeciw Activision

Nie wiem czemu się typowi wkłada w usta (xD) coś czego nie powiedział.Nie krytykował nikogo.

Domagał się WOLNOŚCI RODZICÓW do edukowania swoich dzieci w tak ważnej w życiu kwestii jaką jest seksualność.

Każdy rodzic ma prawo chcieć by dzieci miały dzieciństwo.Typ powiedział: “They should leave the little kids out of it. That’s the real issue.” i była to reakcja na przepychanki związane z pride month organizowanym w...szkole.

Wyobraźcie sobie,że całkowicie heteroseksualni zorganizowani Pokaż całość