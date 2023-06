Ilość dzieci niepełnosprawnych w Polsce, które nie będą mogły do końca swych dni odpowiadać za siebie świadczy bezpośrednio o władzy w Polsce, która pozwala na to żeby dzieci te od urodzenia cierpiały a mniej więcej na poziomie 4 lat miały już półświadomości. Oni myślą, że pozwalając na życie takim ludziom czynią dobrze a to jest tylko przedłużanie cierpienia.