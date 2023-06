Za cztery dni, będę miał dwa miesiące bez alkoholu.

Są dni że chcica jest nie do zniesienia.

Są też takie dni że jest lepiej.



Nie zmienia to faktu, że jak było beznadziejnie, tak dalej jest beznadziejnie.

Ogólnie, życie na trzeźwo, dłuży się.



No, ale jakoś to leci.