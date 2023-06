i bardzo dobrze, powinnismy miec caly kraj skażony tak żebyśmy zdychali masowo, to może łaskawie się husaria wtedy zainteresuje i zacznie dbać o to co ma. bo polak nie rozumie nic innego jak argumentu siły - i to tylko gdy sam oberwie.



z odrą daliśmy popis na całego, to co się dziwić że mordercy i terrorysci dalej grasują.