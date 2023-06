W cenie zwyklego papierosa, jaki jest koszt produkcji a ile jest podatkow i akcyz?

Rządy podnosily co jakis czas o 50gr, o 30gr, o 70gr cenę papierosow, w ramach walki z nałogiem. 20 lat temu papierosy kosztowaly kilka zł, dzisiaj kosztuję przewaznie 15-17zł.



Czy ludzie przez to rzucili palenie? To jest idiotyzm, skierowany jak zwykle po to, aby od ludzi wyłudzić kasę, pod pretekstem walki z chorobami...



Zamiast polepszać służbę zdrowia, to