Największy bezsens jest na s19 przy lotnisku Jasionka. Są tam zwężenie pasów bo wykonawca zrobił ekspresówkę z 2pasami. Najlepsze jest to że o ile na zwężonym pasie można było ograniczyć prędkość to gdy pas do wyprzedzania się pojawia ogslraniczenie dalej występuje. Ograniczenie na dosyć długim odcinku 80km a jest to ekspresówka. Mało tego obok idzie krajówka gdzie nie ma poboczy jest stara popękana i można śmiało jechać 90 km.