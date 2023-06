zwykłym ludziom z klasy niższej i średniej w Polsce żyje się lepiej niż w USA

Tytuł znaleziska powinien brzmiećW USA to tragedia jak jesteś biedny, musisz żyć obok ćpunów, złodziei, świrów obok gangsta paradise, ostatnio też doszedł do tego zalew meksoli z kartelów którzy modlą się do Santa Muerte- zamiast skupiać się na pracy i rodzinie, użerasz się i marnujesz zasoby na walkę z problemami które nie istnieją