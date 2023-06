Nie no, nawet bez petycji nie będę tej propagandy lgbt oglądał na czele z biseksualnym Jaskrem.

To jest ironia losu. Bo nigdy nic przez całe życie nie miałem do homoseksualistów, lesbijek, bi, transów. Jednak lewica i cała ta propaganda lgbt sprawiła, że to właśnie przez takie akcje znienawidziłem tych ludzi i czuję do nich wstręt i obrzydzenie. Bo wciskają swoje seksualne zboczenia wszędzie gdzie tylko mogą od polityki do świata kultury przez Pokaż całość