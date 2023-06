Płotem ogrodził swoje jezioro. Złamał prawo? Sprawę rozstrzygnie sąd

Jaki ból dupy do typa c sobie legalnie swoją ziemie ogrodzil. Jesli jezioro nie jest przepływowe to ma prawo je kupic i ogrodzic. W mojej okolicy jest ich kilka.

Jeziora z przeplywem nie mozna kupic, czasem tylko wydzierżawić

Pretensje to niech ludzie mają do gminy że sprzedała, a nie do faceta co własną ziemie ogrodzil