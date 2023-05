Łącznie certyfikacją FSC objęte jest około 5,9 mln ha (dane aktualne na 31 marca 2023 r.), co stanowi 64,1% powierzchni lasów w Polsce. Plasuje to nas w światowej czołówce krajów prowadzących odpowiedzialną gospodarkę leśną, zgodnie ze standardami

Było ten spam z certyfikatami już miesiąc temu. Mało kto na świecie za tyle procent zacertyfikowanych lasów jak my. I to nie tylko tym certyfikatem. okopresy wykorzystuja niewiedze naiwnych by siać dezinformacje. Ze strony FSC.