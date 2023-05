No nie wiem, ja mam mieszany stosunek do takich filmikow. No co on tak pokazal, miasto jak

miasto. #!$%@? bo zamek zburzyli? A jak by porownal z jakims bytomiem to by wyszlo ze krolewiec to super piekne miejsce



Co do wywiadow z tymi ruskimi to widac ze stare dziady jak zwykle maja o cos wąty do wszystkich, a generalnie wiekosc ma to w dupie. Jedna babka z rigbczem ze „niech se robionco Pokaż całość