Magnus przyjechał do Polski więc z uprzejmości zagrał "polskie otwarcie" - często na takich wyjazdach gra otwarcia związane z regionem. No ale to otwarcie jest dość słabe na tym poziomie (ja się nie znam, powtarzam to co Hikaru powiedział) no i przegrał :-) No może nie przez to otwarcie ale przez kilka niedokładności i jedną pomyłkę... To były szachy tempem rapidowym więc 10 minut na stronę i tu błędy a nawet podstawki Pokaż całość