Najskuteczniejszą metoda na oduczenie kierowców wjazdu do ścisłych centrów miast byłoby wpuszczenie ich tam bez ograniczeń i ustanowienie wszystkich parkingów w 100% DARMOWYMI, no i mandaciki dla tych co stają byle gdzie.



Kompletny paraliż który by to spowodowało miałby szansę uzmysłowić tym geniuszom, że ciastko można albo mieć, albo zjeść.



Oczywiście w praktyce pewnie by znaleźli nowego kozła ofiarnego… Prawdopodobnie zły prezydent miasta nie chciałby ich posłuchać i zainwestować w nowe parkingi, Pokaż całość