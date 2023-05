Beka, że dosłownie macie przed oczami mapę najbardziej brutalnego i najpotężniejszego militarnie imperium świata, a klaszczecie brawa jakby to było ok w jakikolwiek sposób. Nawet widziałem tu głosy, że amerykanie byli "zapraszani" do postawienia swoich baz XD. Bez realnego kontekstu historycznego - jakie to łatwe uwierzyć we własne bzdury