Od nowego roku przedsiębiorcy będą musieli płacić co miesiąc na ZUS nawet ponad 2,4 tys. zł. W przyszłym roku wyniosą: emerytalna – dziś 812,23 zł, wzrośnie do 890,20 zł, rentowa – z 332,88 zł do 364,83 zł, dobrowolna składka chorobowa – z 101,94 zł do 111,73 zł, wypadkowa – z 69,49 zł do 76,16 zł,