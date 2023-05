Pracuję w spółce energetycznej to się wypowiem - polska sieć przesyłowa i dystrybucyjna to taki paździerz, że nawet rezygnacja ze wszystkich programów zbrojeniowych (himarsy, czołgi itp.) i przerzucenie tych pieniędzy w modernizacje sieci pewnie by nie wystarczyło. Budowa elektrowni atomowych niewiele pomoże, jeśli energii nie będzie można przesłać do odbiorów. Nasz socjalistyczny rząd woli obiecać 800+ niż wydać pieniądze gdzie trzeba. No ale póki co jeszcze nie mamy blackoutów i może do Pokaż całość