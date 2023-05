Czyli od nowego roku przy 4 dzieci będzie się 'zarabiało' 75% minimalnej krajowej. Dokładając do tego inne socjalne programy, przydział mieszkania, obiady dla dzieci w szkole to 6 osobowa 'komuna' (konkubinat?), w której nikt nie pracuje, będzie dostawać od państwa tyle samo co bezdzietne małżeństwo, gdzie obydwoje zarabiają minimalne krajowe.



W Polsce opłaca się być patusem, nierobem i ochlejmordą.