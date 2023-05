duza grupa ktora sporo zarabia placi procentowo mniej niz czlowiek na etacie - albo walą koszty albo jadą na ryczałcie

nawet gdyby odprowadzili skladki jak na etacie za siebie i za pracodawce, odliczyli urlop, to i tak wyjda na plus, roznice to odpowiedzialnosc finansowa i chorobowe



jak chca cos zmieniac, to niech podejdą uczciwie i fikcyjne dzialanosci gospodarcze zrownaja z UOP