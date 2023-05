Pizza z Gdańska wśród najlepszych w Europie!

To już nie może być przypadek, kiedy drugi raz rzędu zostajesz wytypowany do 50 najlepszych pizzerii w Europie poinformowała na portalu społecznościowym wyróżniona gdańska pizzeria. Trafiła do rankingu razem z dwoma innymi pizzeriami z Polski: z Warszawy i Pabianic. 50 Top Pizza to prestiżowe ze