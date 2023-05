Nie wiem jak to interpretować. To w dużej mierze swobodny dostęp do miniratek na 30 lat za boks w kolejnym Wypi#dowiePlaza spowodował sztuczne napompowanie popytu i w efekcie by kupić te kilka ton sklejonych cegieł musisz zarobić niemal bańkę w robocie gdzie statystycznie zarabiasz 3-4k na łapę co miesiąc . Ale z drugiej strony dla większości młodych osób była to jedyna opcja na własne cztery ściany.